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نسرين طافش تهاجم ديما بياعة: حلي مشكلتك مع زوجك لان هو لحقني
نسرين طافش تهاجم ديما بياعة: حلي مشكلتك مع زوجك لان هو لحقني
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نسرين طافش تهاجم ديما بياعة: حلي مشكلتك مع زوجك لان هو لحقني

فن

2024-07-20 | 06:55
نسرين طافش تهاجم ديما بياعة: حلي مشكلتك مع زوجك لان هو لحقني
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Aljadeed
نسرين طافش تهاجم ديما بياعة: حلي مشكلتك مع زوجك لان هو لحقني

عاد اسم الممثلتين السوريتين نسرين طافش وديما بياعة ليتصدر حديث المتابعين في الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحات نسرين الأخيرة عن علاقتها بالممثل السوري تيم حسن، طليق ديما بياعة، كاشفة الكثير من الاسرار ومهاجمة ديما بقوة.

وفي التفاصيل، حلت نسرين طافش ضيفة على قناة المشهد، وردت لأول مرة على اخبار علاقتها بـ تيم حسن وهاجمت ديما بياعة، فقالت: "في فنانة سورية كل الناس بتعرفها بدون ذكر اسامي، ما بتقدر تطلع ببرنامج الا ما تؤذي حدا.. طلعت الاشاعة علينا من زمان والاشاعة باطلة كليا وكانت انسانة كاذبة وما قصت لسانها ورفعت عليها وربحتها وتم تجريمها وتغريمها بقانون الامارات".
وتابعت نسرين طافش كلامها بالقول: "على مدى سنوات كانت عم تحاول تقنع العالم انو صار شي بيني وبين زوجها يغضب رب العالمين، وهيدي شغلة شنيعة ومن الكبائر"، مضيفة: "وانا مسؤولة عن كلامي يوم القيامة، لم يحصل أي شيء بيؤذي الشريعة او الضمير او الدين او يغضب رب العالمين".
واردفت نسرين طافش: "99 بالمية من نساء الوطن العربي تعرضوا للخيانة وهي لعبت على هذا الوتر لتكسب الناس وتجيشن لجهتها"، مضيفة: "والاضرب انها اساءت لوالد أبنائها والبيوت حرمات.. لما زوجك يعجب بأنثى ثانية ويبدي اعجابه بها، لا تلاحقي الانثى اللي لحقها وتكبي غضبك عليها، روحي حلي مشكلتك مع زوجك لان هو اللي لحقها".

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