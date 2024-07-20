نسرين طافش تهاجم ديما بياعة: حلي مشكلتك مع زوجك لان هو لحقني

أول رد من #نسرين_طافش على #ديما_بياعة بعد ١٧ سنة من الصمت : "في فنانة سورية مريضة، حقودة وطلعت عني إشاعة وفضحت أبو ولادها وما حفظت أسرار بيتها"



رأيكم بالكلام؟! أنا حسيت حتى #محمد_قيس مش مقتنع! 🤷🏻‍♂️

pic.twitter.com/8xo3IveFXY — ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) July 19, 2024

وفي التفاصيل، حلت نسرين طافش ضيفة على قناة المشهد، وردت لأول مرة على اخبار علاقتها بـ تيم حسن وهاجمت ديما بياعة، فقالت: "في فنانة سورية كل الناس بتعرفها بدون ذكر اسامي، ما بتقدر تطلع ببرنامج الا ما تؤذي حدا.. طلعت الاشاعة علينا من زمان والاشاعة باطلة كليا وكانت انسانة كاذبة وما قصت لسانها ورفعت عليها وربحتها وتم تجريمها وتغريمها بقانون الامارات".وتابعت نسرين طافش كلامها بالقول: "على مدى سنوات كانت عم تحاول تقنع العالم انو صار شي بيني وبين زوجها يغضب رب العالمين، وهيدي شغلة شنيعة ومن الكبائر"، مضيفة: "وانا مسؤولة عن كلامي يوم القيامة، لم يحصل أي شيء بيؤذي الشريعة او الضمير او الدين او يغضب رب العالمين".واردفت نسرين طافش: "99 بالمية من نساء الوطن العربي تعرضوا للخيانة وهي لعبت على هذا الوتر لتكسب الناس وتجيشن لجهتها"، مضيفة: "والاضرب انها اساءت لوالد أبنائها والبيوت حرمات.. لما زوجك يعجب بأنثى ثانية ويبدي اعجابه بها، لا تلاحقي الانثى اللي لحقها وتكبي غضبك عليها، روحي حلي مشكلتك مع زوجك لان هو اللي لحقها".