باميلا الكيك تلجأ إلى القضاء لأخذ حقها من منتجة شهيرة

أعلنت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك عن لجوئها للقضاء المصري من أجل مقاضاة منتجة مصرية لم تكشف عن اسمها.



وخلال لقاء لها مع "عرب وود" على هامش حضورها مهرجان بايف بدورته الـ11، أكدت باميلا أنها تثق في نزاهة القضاء المصري، وقالت: "هناك منتجة مصرية تسبّبت لي في ضربة قوية، لكن قررت آخد حقي بإيدي لأن مفيش ممثل بيعمل كدا للأسف".

وأضافت: "هذه المنتجة ضحكت عليَّ وسبّبت لي عطل مادي ومعنوي وفني، ولكن أنا واثقة إن ربنا هينصرني، وواثقة في نزاهة القضاء المصري".