بالفيديو - طفلة تقتحم مسرح جوزيف عطية خلال حفله في "اعياد بيروت"

احيا الفنان اللبناني جوزيف عطية حفلا صاخبا امس في بيروت، تفاعل معه الجمهور بكثافة حيث قدم باقة من اغانيه الجميلة والمميزة التي رقص على انغامها الجمهور وردد كلماتها عن ظهر قلب.



