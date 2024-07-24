بالفيديو - طفلة تقتحم مسرح جوزيف عطية خلال حفله في "اعياد بيروت"

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو التي وثقت اجواء الحفل المميز ومن بين الفيديوهات المنتشرة كان فيديو وثق اقتحام معجبة صغيرة مسرح جوزيف عطية ومشاركته الرقص.
كما انتشر فيديو آخر يوثق رقص الممثلة ريان حركة وامل طالب الدبكة على انغام جوزيف والاغاني الوطنية.
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شاركت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفةمع متابعيها اجواء احتفالها بتخرج ابنتها من المدرسة.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق موقفا عفويا وطريفا للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم وخطيبها خلال حفل Biaf 2024.
نشر الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر، طليق الممثلة نادين الراسي، صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص في تطبيق إنستغرام، ظهر فيها جيسكار برفقة ابنه "كارل" داخل حوض السباحة.