الموت يغيب فنانا عربيا شهيرا

وقال غلوم في تعليق:"لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره إنتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الكبير ضاعن جمعه التميمي*
بدأ مسيرته الفنية عام 1971، قدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والتلفزيون ، وهو أحد رواد الفن في الإمارات ، الذي أسهم في التأسيس لنهضة الدراما الإماراتية والخليجية.
*ستقام صلاة الجنازة اليوم الخميس الموافق 25.7.2024 بعد صلاة المغرب مباشرة في مسجد الصحابة إمارة الشارقة*
إستقبال العزاء سيبدأ أيام الجمعة والسبت والأحد
*الفترة الصباحية*
*من الساعة 9.00 صباحاً حتى أذان صلاة الظهر*
*الفترة المسائية*
*من بعد صلاة العصر مباشرة حتى أذان صلاة العشاء
عدا يوم الجمعة الفترة المسائية فقط".