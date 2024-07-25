الموت يغيب فنانا عربيا شهيرا

وقال غلوم في تعليق:"لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره إنتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الكبير ضاعن جمعه التميمي*



بدأ مسيرته الفنية عام 1971، قدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والتلفزيون ، وهو أحد رواد الفن في الإمارات ، الذي أسهم في التأسيس لنهضة الدراما الإماراتية والخليجية.



*ستقام صلاة الجنازة اليوم الخميس الموافق 25.7.2024 بعد صلاة المغرب مباشرة في مسجد الصحابة إمارة الشارقة*



إستقبال العزاء سيبدأ أيام الجمعة والسبت والأحد

*الفترة الصباحية*

*من الساعة 9.00 صباحاً حتى أذان صلاة الظهر*

*الفترة المسائية*

*من بعد صلاة العصر مباشرة حتى أذان صلاة العشاء

عدا يوم الجمعة الفترة المسائية فقط".