جوانا كركي تنتقد ظهور نزار أبو حجر على منصة تيك توك: أنت اسم كبير

علقت الممثلة اللبنانية جوانا كركي على استخدام بعض الممثلين لتطبيق تيك توك، وذلك من خلال ظهورها في برنامج البوصلة برفقة الممثل السوري نزار أبو حجر.





وفي التفاصيل، قالت جوانا: "استخدام التيكتوك هو عبارة عن شحادة مصاري و الناس بتشوف الهبل ".

وأكملت كلامها موجهة الحديث للممثل السوري: " ليش اتجهت لـ تيك توك، أنت اسم كبير، أكبر بكتير من هالتطبيق".

ليرد عليها بكل هدوء: " شوفيني كيف بطلع لايف، بعمل جو وبعمل فرحة.. أنا بعتبر حالي كل يوم عم بعمل لقطة مسرحية أو لقطة سينمائية" .

لتقاطعه جوانا قائلةً: " أنا بشوفو قلة احترام، و للصراحة بشوفو شحادة مصاري وما تزعل مني بس أنا بشوف الشحاد يلي بالطريق عنده كرامة أكتر من يلي بيطلع لايف على تيك توك".

وهذا ما أفقده أعصابه، ورد عليها بنبرة عالية: " أوعك، ديري بالك .. أنا عم اطلع لإشبع رغبتي ".