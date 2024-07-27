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احدث ظهور لابنة مايا نعمة.. بدت نسخة عن والدتها
احدث ظهور لابنة مايا نعمة.. بدت نسخة عن والدتها
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احدث ظهور لابنة مايا نعمة.. بدت نسخة عن والدتها

فن

2024-07-27 | 09:14
احدث ظهور لابنة مايا نعمة.. بدت نسخة عن والدتها
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Aljadeed
احدث ظهور لابنة مايا نعمة.. بدت نسخة عن والدتها

شاركت الفنانة اللبنانية مايا نعمة، مقطع فيديو مع إبنتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام" وأرفقته بتعليق جاء فيه: "مين صار عمرها 3 أسابيع.. حياتي لوسي". لقد مرت ثلاثة أسابيع في غمضة عين، وقلبي يفيض بالحب لطفلتي لوسي الصغيرة. لا أصدق مدى سرعة نموها!

وأثارت سابقاً مايا نعمة وزوجها مدرّب اللياقة البدنية شربل أبو خطار الجدل  على السوشيال ميديا بمقاطعهما العفوية عن الحمل والأمومة.
وشاركت المغنّية اللبنانية متابعيها على "إنستغرام" فيديو من داخل المستشفى بعد ولادتها مباشرةً، ظهرت فيه وهي تمسك بسرير طفلتهما الأولى "لوسي" بيد، وباليد الثانية تحاول تناول السوشي، في إشارة إلى تشوّقها لهذه الأكلة اليابانبة طوال أشهر الحمل.

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