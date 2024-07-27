احدث ظهور لابنة مايا نعمة.. بدت نسخة عن والدتها

شاركت الفنانة اللبنانية مايا نعمة، مقطع فيديو مع إبنتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام" وأرفقته بتعليق جاء فيه: "مين صار عمرها 3 أسابيع.. حياتي لوسي". لقد مرت ثلاثة أسابيع في غمضة عين، وقلبي يفيض بالحب لطفلتي لوسي الصغيرة. لا أصدق مدى سرعة نموها!

