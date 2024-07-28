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بالفيديو - منى واصف تغني في مهرجان جرش وتتأثر على المسرح: لما بشوف هيك شي بعد كل هالعمر بخاف
بالفيديو - منى واصف تغني في مهرجان جرش وتتأثر على المسرح: لما بشوف هيك شي بعد كل هالعمر بخاف
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بالفيديو - منى واصف تغني في مهرجان جرش وتتأثر على المسرح: لما بشوف هيك شي بعد كل هالعمر بخاف

فن

2024-07-28 | 05:00
بالفيديو - منى واصف تغني في مهرجان جرش وتتأثر على المسرح: لما بشوف هيك شي بعد كل هالعمر بخاف
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Aljadeed
بالفيديو - منى واصف تغني في مهرجان جرش وتتأثر على المسرح: لما بشوف هيك شي بعد كل هالعمر بخاف

فاجأت الممثلة السورية القديرة منى واصف الحضور في حفل افتتاح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان المونودراما المسرحي، الذي يُقام ضمن فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان جرش للثقافة والفنون في العاصمة الأردنية عمّان، بالغناء خلال كلمتها التي تحدثت فيها عن دور الأردن في مسيرتها الفنية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لغناء منى واصف، حيث اشاد الجمهور بجمال صوتها وإحساسها الكبير أثناء الغناء.

وفي كلمتها، أشارت منى واصف إلى أن المحطة الرئيسية الثانية في حياتها الفنية بعد سوريا كانت في الأردن، موضحة أن أول مسلسل تلفزيوني ملون قدمته كان "دليلة والزئبق" في الأردن عام 1976، ومنه انطلقت عربياً.

وتابعت منى معبرة عن سعادتها بهذا التكريم: "لما بشوف هيك شي بعد كل هالعمر بخاف، بقول يا ترى شو عملت شو ساويت، لوين رحت، كم وجع لمست، كم دمعة مسحت، ما بعرف، بس يلي بعرفه انو انا من جواتي بحبكن، نحنا اقوى من الحرب و اقوى من القتل لأن منحب الحياة".

وجاء في بعض التعليقات على الفيديو: " يسلم هالتم ، دائماً بتحكي درر وجواهر الست منى واصف العملاقة، الملكة، سنديانة دمشقية عريقة"، دخيل هل حكيات يا ست الكل، و " الله يمدها بالصحه والعافيه تستحق كل احترام".

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