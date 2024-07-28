بالفيديو - منى واصف تغني في مهرجان جرش وتتأثر على المسرح: لما بشوف هيك شي بعد كل هالعمر بخاف

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لغناء منى واصف، حيث اشاد الجمهور بجمال صوتها وإحساسها الكبير أثناء الغناء.
وفي كلمتها، أشارت منى واصف إلى أن المحطة الرئيسية الثانية في حياتها الفنية بعد سوريا كانت في الأردن، موضحة أن أول مسلسل تلفزيوني ملون قدمته كان "دليلة والزئبق" في الأردن عام 1976، ومنه انطلقت عربياً.
وتابعت منى معبرة عن سعادتها بهذا التكريم: "لما بشوف هيك شي بعد كل هالعمر بخاف، بقول يا ترى شو عملت شو ساويت، لوين رحت، كم وجع لمست، كم دمعة مسحت، ما بعرف، بس يلي بعرفه انو انا من جواتي بحبكن، نحنا اقوى من الحرب و اقوى من القتل لأن منحب الحياة".
وجاء في بعض التعليقات على الفيديو: " يسلم هالتم ، دائماً بتحكي درر وجواهر الست منى واصف العملاقة، الملكة، سنديانة دمشقية عريقة"، “دخيل هل حكيات يا ست الكل”، و " الله يمدها بالصحه والعافيه تستحق كل احترام".
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A post shared by Foochia - فوشيا (@foochiagram)
A post shared by Foochia - فوشيا (@foochiagram)
طرح الفنان اللبناني راغب علامة أحدث أغانيه المنتظرة "بيروت ولا روما" والتي روج لها على مسرح قرطاج في تونس منذ شهر، وتعاون راغب علامة في أغنية "بيروت ولا روما" مع الشاعر الغنائي فلبينو أحمد، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي إيلي بربر.
تُوّجت ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان خلال حفل ضخم أقيم مساء السبت، بعد منافسة مع 14 شابة من مختلف أنحاء البلاد.
شاركت الفنانة اللبنانية مايا نعمة، مقطع فيديو مع إبنتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام" وأرفقته بتعليق جاء فيه: "مين صار عمرها 3 أسابيع.. حياتي لوسي". لقد مرت ثلاثة أسابيع في غمضة عين، وقلبي يفيض بالحب لطفلتي لوسي الصغيرة. لا أصدق مدى سرعة نموها!