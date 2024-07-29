طفلة تقتحم حفل وائل كفوري في بيروت وهذا ما حصل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، وكان لافتا فيديو لأصغر معجبة للفنان وائل كفوري بعد صعودها للمسرح، حيث أهدته باقة ورد صغيرة، فما كان من وائل إلا أن توقف عن الغناء، والتقط صورة تذكارية معها بعد أن أخذ منها الورد.