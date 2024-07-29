طفلة تقتحم حفل وائل كفوري في بيروت وهذا ما حصل

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A post shared by One TV (@onetvlebanon)
A post shared by One TV (@onetvlebanon)
شارك سلطان الطرب جورج وسوف، مع متابعيه على حسابه عبر منصة "اكس"، صورة جديدة له ظهر فيها بـ لوك صيفي، ولفت من خلالها الأنظار.
نشرت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو فاجأت من خلاله المتابعين بظهورها، اذ بدت بملامح مختلفة تماما عما اعتاد عليه الجمهور.
احيا الفنان السوري ناصيف زيتون، حفلين غنائيين ضمن مهرجان اهدنيات الدولي، حضره عدد كبير من جمهور ناصيف من مختلف المناطق اللبنانية، كما كان لافتا تواجد زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة في الحفل، في اول ظهور لها برفقة ناصيف بعد زواجهما.