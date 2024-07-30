اليكم مصير تاج ملكة جمال لبنان 2024 مايا كوسا بعد تتويجها باللقب

وفي الساعات القليلة الماضية، اطلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي، في بث مباشر على حسابها عبر تيك توك، تحدثت فيه عن كواليس انتخابها وما تمر به المتسابقات قبل الحفل، بالإضافة الى مصير التاج الذي يتم تسليمه للملكة.وفي التفاصيل، سُئلت مايا عما اذا كانت الملكة المنتخبة تحتفظ بالتاج بعد انتخابها، فقالت مايا: "انا لم يتم تسليمي التاج، فبعد انتخابي بربع ساعة فُقد التاج في الكواليس ولم يعرف احد ماذا حصل، ولم اضع التاج سوى خمس مرات طيلة فترة انتخابي".هذا وانتقدت مايا رعيدي تاج ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا، اذ قالت إنه أبشع تاج تراه في حياتها.من جهة أخرى، أشادت مايا بأن لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024 كانت مؤلفة من نساء، للتأكيد على دور المرأة في بناء المجتمع، الا انها انتقدت نوعية الأسئلة التي تم طرحها.