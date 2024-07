نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بعد تضامنها مع أهالي الضاحية الجنوبية

تفاعل عدد كبير من المشاهير اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر استهداف العدو الإسرائيلي يوم أمس منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتحت هاشتاغ "الضاحية الجنوبية"، تضامن المشاهير مع المتضررين من الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن وقوع عددا من الضحايا والمصابين.

وفي التفاصيل، علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على االحادث المؤسف الذي حصل، ونشرت عبر حسابها الرسمي على تطبيق اكس قائلة: "يا رب الضاحية الجنوبية.. الله يحمي لبنان وشعبه".

وسرعان ما نشرت نادين هذه التغريدة انهالت التعليقات المؤيدة والمتضامنة مع الأهالي المتضررين، لكن بالمقابل تعرضت نادين للهجوم من قبل القسم الآخر بسبب ما قالته، وعادت ونشرت تدوينة قالت فيها: " They are insulting me too !بس لانه قلت الله يحمي لبنان و شعبه !!! معقول ؟! شو خص الناس يلي انصابت يعني هني مش لبنانية ! و الجنوب مش لبنان ؟ و الضاحية مش لبنان ؟ العمى".