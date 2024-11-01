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بالفيديو- طفــلة تبكي بحرقة قلب في حفل الشامي وهو يعلق: سلامة قلبك من الوجع
بالفيديو- طفــلة تبكي بحرقة قلب في حفل الشامي وهو يعلق: سلامة قلبك من الوجع
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بالفيديو- طفــلة تبكي بحرقة قلب في حفل الشامي وهو يعلق: سلامة قلبك من الوجع

فن

2024-11-01 | 06:08
بالفيديو- طفــلة تبكي بحرقة قلب في حفل الشامي وهو يعلق: سلامة قلبك من الوجع
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Aljadeed
بالفيديو- طفــلة تبكي بحرقة قلب في حفل الشامي وهو يعلق: سلامة قلبك من الوجع

تصدر اسم الفنان السوري الصاعد عبدالرحمن فواز، المعروف بلقب "الشامي" الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لطفلة خلال حفله في أوروبا .

وفي التفاصيل، نشر عبدالرحمن فواز، المعروف بالـ "الشامي"، مقطع فيديو مؤثر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، يظهر فيه فتاة صغيرة تبكي بحرقة خلال إحيائه آخر حفلاته في أوروبا.
يظهر الشامي في مقطع الفيديو الذي نشره وجرى تداوله على نطاقٍ واسع، وهو يغني مقطعًا من أغنيته الشهيرة "تشيل"، التي حققت نجاحات واسعة وتفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور العربي، وأرفق الفنان الشامي الفيديو بتعليق يحمل طابعًا عاطفيًا، حيث كتب: "سلامة دموعك وأزماتك يا حلوة، سلامة قلبك من الوجع يلي حملوكي ياه على صغر".
وتابع الشامي في لمسة موجهة للجمهور المتابع: "أنا والآلاف يلي عم يغنو وراكي حاسين فيكي، مشيرًا إلى الدعم العاطفي الذي يشعر به جمهور الأغنية تجاه تلك اللحظة المؤثرة".

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