أخبار عن زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز رسميا

فقد ظهر رونالدو في مقطع فيديو بصالة رياضية، وهو يشارك تمارينه اليومية وبعض الأمور التي يقوم بها في وقت فراغه في المنزل مع "زوجته"، عبر حساب علامته التجارية في "إنستغرام".
وقال رونالدو في الفيديو: "لا يتعلّق الأمر بما تفعله، بل بما يجب عليك فعله. عندما لا أتدرّب في النادي، أحبّ أن أتدرب مع زوجتي في المنزل لأنني أستطيع أن أدفعها وهي تستطيع أن تدفعني أيضاً".
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تفاعل عدد كبير من المشاهير اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر استهداف العدو الإسرائيلي يوم أمس منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
اختتم الفنان السوري الشابّ عبد الرحمن فوّاز الملقّب بـ "الشامي"، ليلة أمس الثلاثاء، مهرجان أعياد بيروت، بحفل حمل شعار كامل العدد، وشهد الكثير من المواقف التي وثّقها الحضور بكاميرات هواتفهم، ومن بينها اقتحام العديد من المعجبين والمعجبات للمسرح.
أكد الفنان المصري محمد رمضان إصراره على إقامة حفله في لبنان رغم التوترات الأمنية التي أدت إلى إلغاء عدد من الحفلات والفعاليات الفنية.