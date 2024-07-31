أخبار عن زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز رسميا

فقد ظهر رونالدو في مقطع فيديو بصالة رياضية، وهو يشارك تمارينه اليومية وبعض الأمور التي يقوم بها في وقت فراغه في المنزل مع "زوجته"، عبر حساب علامته التجارية في "إنستغرام".

وقال رونالدو في الفيديو: "لا يتعلّق الأمر بما تفعله، بل بما يجب عليك فعله. عندما لا أتدرّب في النادي، أحبّ أن أتدرب مع زوجتي في المنزل لأنني أستطيع أن أدفعها وهي تستطيع أن تدفعني أيضاً".