الأمير الحسين والأميرة رجوة يرزقان بمولودتهما الأولى

وفي التفاصيل، كتب الملك عبدالله عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

من جهتها، رحّبت الملكة رانيا العبدالله، والدة ولي العهد، بحفيدتها الأولى، وذلك في تدوينة مقتضبة نشرتها عبر حسابها الموثق في منصة إكس، قائلة "الحمد لله على أعظم عطاياه.. نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان، الله يخليلنا إياكي. مبارك لحسين ورجوة وربنا يملأ حياتكم بالبركة والرضا".