وسام الأمير يتعرض لهجوم واسع بعد زواجه والجمهور يستذكر زوجته الراقصة ناريمان



تعرض الفنان اللبناني وسام الأمير لحملة هجوم واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين فور انتشار مقاطع فيديو وصور من أجواء زفافه للمرة الثانية من السيدة ربى الجميّل.

وفي التفاصيل، انقسم رواد موقع الى قسمين، فمنهم من ارسل التهاني للفنان اللبناني والبعض انتقده بسبب عد احترامه لزوجته الأولى الراقصة اللبنانية ناريمان عبود، التي توفيت بعد اصابتها بـ فيروس كورونا في العام 2021.



وانهالت التعليقات على الشكل التالي: "ضيعانك يا ناريمان، عالقليلة بلا زفو وطنة ولانة.. فكرتو عم يجوز ابنو" والبعض الآخر قال: "احترم لي تحت التراب اللي تركت كل شي كرمالك، تجوز بلا طبل وزمر عيب.