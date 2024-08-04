نجمة ذا فويس كيدز تعلن انفصالها بشكل مفاجئ

أثارت نجمة ذا فويس كيدز الفنانة التونسية نور قمر، حالة من الجدل بعد اعلان طلاقها من زوجها اللبناني بعد حوالي سنة من عقد قرانهما.

وفي التفاصيل، تحدثت نور عن الفيديو كليب الجديد، الذي صُوِّر في لبنان مؤخرًا، وكشفت كثيرًا من تفاصيل حياتها الشخصية.

وأعلنت نور قمر بشكل مفاجئ حصريًّا، في لقاء مع "فوشيا"، عن انفصالها رسميًّا عن زوجها، بعد نحو عام من إعلان ارتباطهما.

أكدت نور قمر نجمة "ذا فويس كيدز" أن الانفصال حدث منذ مدة، مشيرة إلى أن الشاب الذي ارتبطت به يحمل الجنسية اللبنانية وهو من خارج الوسط الفن، وقالت إنها لن تدخل في تفاصيل العلاقة السابقة، مكتفية بالقول: انفصلنا وما صار نصيب.

ونفت نور أن يكون سبب الانفصال رفضه فكرة وجودها في عالم الأضواء، وعلقت: شجعني كثيرًا للاستمرار على الساحة الفنية.

وكشفت الفنانة التونسية أن الشخص الذي ارتبطت به هو من اختار الابتعاد عن الأضواء وعدم الكشف عن ملامح وجهه.

ونبهت نور قمر إلى أن ارتباطهما اقتصر على عقد القران، وعقّبت: "كان كتب كتاب فقط، وانفصلنا قبل الزواج، وتابعت: "الموضوع انتهى وسأتعلم من تجارب الماضي، كل تجربة خايبة ستضاعف من قوتي".