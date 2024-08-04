ظهور نادر لـ ابن نوال الزغبي.. شاهدوا كيف أصبح

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A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
أثارت نجمة ذا فويس كيدز الفنانة التونسية نور قمر، حالة من الجدل بعد اعلان طلاقها من زوجها اللبناني بعد حوالي سنة من عقد قرانهما.
تصدرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثقت أجواء احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها "دنيا".
اضطرت الفنانة المصرية بشرى لقطع شهر العسل لمدة 24 ساعة وذلك بسبب تصوير حلقتها من برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة قناة dmc، ضمن فعاليات "حد النجوم" التي تستضيف كبار نجوم الفن والرياضة من قلب مدينة العلمين.