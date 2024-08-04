ظهور نادر لـ ابن نوال الزغبي.. شاهدوا كيف أصبح



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لابن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جوي ديب، وذلك في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

وفي التفاصيل، شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها على حسابها الرسمي عبر موقع انستغرام، صورة جديدة لإبنها جوي، وأحدثت الصورة ضجة وظهر جوي في الصورة وهو جالسا على المقعد، وقد أصبح شابا وسيما، وأرفقت نوال الصورة بتعليق كتبت فيه: "حبيبي وحياتي جوي".

وتفاعل المتابعون مع صورة جوي، ولفتوا إلى أنه أصبح شابا كبيرا ووسيما ويشبه والدته.ويشار إلى أن نوال من النادر أن تشارك صورا لابنيها التوأم، إلا أنها تنشر عادة صورا لها مع إبنتها تيا.