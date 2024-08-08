وثيقة مصرفية تؤكد زواج شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب سرا

كشفت صفحة “شربليتا” المختصة بأخبار الفن والمشاهير عبر صفحتها الشخصية في “انستغرام”، وثيقة مصرفية تعود للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وتؤكد زواجها السري من الفنان المصري حسام حبيب.

وجاء في منشور شربليتا: “أظهرت وثيقة مصرفية أن الفنانة شيرين عبد الوهاب متزوجة من حسام حبيب، مما يفسر الحوالة المالية يقيمة 200 ألف دولار أمريكي له كزوج.



وأضافت: “رغم الخلافات الحاصلة بينهما، فقد تزوجت شيرين من حسام منذ فترة قصيرة، بعد أن تعرضت للضرب منه منذ نحو شهر”.



وأعادت شربليتا على ذكر خبر زواج شيرين من حسام الذي كشفت عنه سابقاً، قائلة: “وكنت قد أعلنت سابقاً وحصرياً عن خبر رجوعها إليه وزواجهما سراً”.