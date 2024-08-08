الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وثيقة مصرفية تؤكد زواج شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب سرا
وثيقة مصرفية تؤكد زواج شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب سرا
A-
A+

وثيقة مصرفية تؤكد زواج شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب سرا

فن

2024-08-08 | 08:43
وثيقة مصرفية تؤكد زواج شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب سرا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وثيقة مصرفية تؤكد زواج شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب سرا

كشفت صفحة “شربليتا” المختصة بأخبار الفن والمشاهير عبر صفحتها الشخصية في “انستغرام”، وثيقة مصرفية تعود للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وتؤكد زواجها السري من الفنان المصري حسام حبيب.

 
وجاء في منشور شربليتا: “أظهرت وثيقة مصرفية أن الفنانة شيرين عبد الوهاب متزوجة من حسام حبيب، مما يفسر الحوالة المالية يقيمة 200 ألف دولار أمريكي له كزوج.

وأضافت: “رغم الخلافات الحاصلة بينهما، فقد تزوجت شيرين من حسام منذ فترة قصيرة، بعد أن تعرضت للضرب منه منذ نحو شهر”.

وأعادت شربليتا على ذكر خبر زواج شيرين من حسام الذي كشفت عنه سابقاً، قائلة: “وكنت قد أعلنت سابقاً وحصرياً عن خبر رجوعها إليه وزواجهما سراً”.
 

اقرأ ايضا في فن

نادين الراسي تحدث بلبلة بسيارتها الرياضية الفارهة والجمهور في صدمة
07:30

نادين الراسي تحدث بلبلة بسيارتها الرياضية الفارهة والجمهور في صدمة

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين الراسي محركات البحث والتريند بعد ان كشفت عن سيارتها الجديدة.

07:30

نادين الراسي تحدث بلبلة بسيارتها الرياضية الفارهة والجمهور في صدمة

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين الراسي محركات البحث والتريند بعد ان كشفت عن سيارتها الجديدة.

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقها وسط أجواء عفوية و الشبه بينهما
07:25

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقها وسط أجواء عفوية و الشبه بينهما

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنة شقيقها نبيل عجرم "أيلا"، التي أصبح عمرها سنتين، وسط أجواء عائلية، وتمت مشاركة صورة تجمع نانسي بـ أيلا، وصورة ثانية تجمع نانسي بشقيقها و زوجته وابنتهما، بالإضافة إلى ابنة الفنانة اللنبنانية الصغرى " ليا".

07:25

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقها وسط أجواء عفوية و الشبه بينهما

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنة شقيقها نبيل عجرم "أيلا"، التي أصبح عمرها سنتين، وسط أجواء عائلية، وتمت مشاركة صورة تجمع نانسي بـ أيلا، وصورة ثانية تجمع نانسي بشقيقها و زوجته وابنتهما، بالإضافة إلى ابنة الفنانة اللنبنانية الصغرى " ليا".

ظهور جديد لابنة الامير الحسين بن عبد الله الثاني وهو يوجه رسالة مؤثرة
07:22

ظهور جديد لابنة الامير الحسين بن عبد الله الثاني وهو يوجه رسالة مؤثرة

تصدر اسم الامير الحسين بن عبد الله الثاني محركات البحث والتريند بعد ان اسدل الستار عن صور جديدة لابنته الاميرة ايمان.

07:22

ظهور جديد لابنة الامير الحسين بن عبد الله الثاني وهو يوجه رسالة مؤثرة

تصدر اسم الامير الحسين بن عبد الله الثاني محركات البحث والتريند بعد ان اسدل الستار عن صور جديدة لابنته الاميرة ايمان.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024