سامر اسماعيل يقلق الجمهور على صحته وصور تكشف ما حصل

تصدر اسم الممثل السوري سامر اسماعيل محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت له صور تكشف عن تعرضه للضرب المبرح ما اقلق الجمهور على صحته ليتبين لاحقا انها من كواليس عمله المرتقب.

