سامر اسماعيل يقلق الجمهور على صحته وصور تكشف ما حصل
تصدر اسم الممثل السوري سامر اسماعيل محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت له صور تكشف عن تعرضه للضرب المبرح ما اقلق الجمهور على صحته ليتبين لاحقا انها من كواليس عمله المرتقب.
وظهر سامر إسماعيل بشكل غامض في ملابس وهيئات مختلفة تُلمح لدوره الرئيس في مسلسل "العميل"، إذ ظهر في إحدى الصور يجلس وعلى وجهه آثار ضرب مبرح، مما يعكس طبيعة الدور الصعب والمعقد الذي يجسده.
وفي صورة أخرى، يظهر إسماعيل ممسكًا بحقيبة ومسدس، مما يشير إلى أن الشخصية التي يؤديها تتضمن جوانب مظلمة ومليئة بالتحديات.