العالم الهولندي فرانك هوغربيتس يحذر: هزة أقوى في المستقبل

وفي السياق، كان حذّر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من هزات أرضية قبل وقوع زلزال سوريا، مستندًا إلى تحليلاته لظواهر جوية معينة حدث يوم 9 آب/أغسطس الماضي.ولاحقا، وبعد حدوث الزلزال في الساعات القليلة الماضية، خرج العالم فرانك عن صمته، وحذر من إمكانية حدوث المزيد من الهزات، اذ كتب في منشور على حسابه عبر فيسبوك: "لا يمكن استبعاد ان يكون الزلزال الأخير في سوريا تمهيدا لزلزال اقوى"، مضيفا: "تشير التحليلات الفلكية الحديثة الى احتمال وقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ما يزيد من ضرورة البقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تطورات محتملة".