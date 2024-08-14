أول تعليق من هيفاء وهبي بعد منعها من الغناء والتمثيل في مصر

وفي التفاصيل، نشرت هيفاء عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، الآية 43 من سورة "فاطر": "ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله".

وجاء رد وهبي بعد مضي ساعات على تلقّيها طلباً من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، للمثول أمام الشؤون القانونية للنقابة، للتحقيق معها في ما نُسب إليها من إخلالها ببنود عقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد، وعدم تنفيذها ما جاء في قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها بالعمل مجدّداً، وكذلك إخلالها باتفاق لإقامة حفل في الساحل الشمالي وحصولها على المبلغ المتفق عليه، ما عرّض منظّم الحفل لخسائر مادية كبيرة.