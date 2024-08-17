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تعليق مفاجئ من هيفاء وهبي بعد انهاء ازمتها في مصر
تعليق مفاجئ من هيفاء وهبي بعد انهاء ازمتها في مصر
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تعليق مفاجئ من هيفاء وهبي بعد انهاء ازمتها في مصر

فن

2024-08-17 | 08:37
تعليق مفاجئ من هيفاء وهبي بعد انهاء ازمتها في مصر
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Aljadeed
تعليق مفاجئ من هيفاء وهبي بعد انهاء ازمتها في مصر

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على انتهاء أزمتها في مصر والتصالح مع منظم الحفلات ياسر الحريري بعد الخلاف بينهما والتي تمت برعاية نقابة المهن الموسيقية، ما أدى إلى رفع الحظر بغنائها في مصر عنها.

وقالت هيفاء وهبي عبر المصري اليوم: “شكرا لنقابة الموسيقيين ولتفهمها وتقريب وجهات النظر ولوقفتها جنبي، هي نقابتي وأي سوء تفاهم حصل أشكرهم إنهم ردولي حقي، وأكيد أنا دايما بشتغل في مصر تحت جناح نقابة الموسيقيين، وبالنسبة لي اليوم حضورنا كلنا في النقابة يحل الخلاف”.


أما ياسر الحريري فقال: “طبعا هيفا فنانة كبيرة وفوق راسنا، ودايما بنشتغل مع بعض وبنعمل حفلات كتيرة، وكان في سوء تفاهم في الحفلة دي، والحمد الله نقابة المهن الموسيقية ومعالي النقيب مصطفى كامل حلوه، وإن شاء الله هنلاقي حفلات كتير لهيفاء في مصر. يمكن وصل لهيفا إني بعمل تصريحات إساءة لها لكن والله معملتش ده، وحتى لو في تصريح انتشر أو تعليق لا يرضيها بعتذر لها عليه”.

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