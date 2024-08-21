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لقطات مؤثرة من عقد قران ابنة محمد قنوع .. استذكرت والدها بكلمات مبكية والجمهور: الله يرحمه
لقطات مؤثرة من عقد قران ابنة محمد قنوع .. استذكرت والدها بكلمات مبكية والجمهور: الله يرحمه
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لقطات مؤثرة من عقد قران ابنة محمد قنوع .. استذكرت والدها بكلمات مبكية والجمهور: الله يرحمه

فن

2024-08-21 | 05:47
لقطات مؤثرة من عقد قران ابنة محمد قنوع .. استذكرت والدها بكلمات مبكية والجمهور: الله يرحمه
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Aljadeed
لقطات مؤثرة من عقد قران ابنة محمد قنوع .. استذكرت والدها بكلمات مبكية والجمهور: الله يرحمه

احتفلت ماي، ابنة الممثل السوري الراحل محمد قنوع، بعقد قرانها على الشاب محمد القسطي بحضور عائلتي قنوع والقسطي والمقربين.

وشاركت مايا على حسابها عبر انستغرام لقطات مؤثرة من حفل الخطوبة، الذي جمع الاهل والاصدقاء وو ثقت من خلاله اجواء الحب والسعادة التي تعيشها مع خطيبها.

ولم تنسى مايا والدها الراحل محمد قنوع بهذه المناسبة، اذ نشرت صورة له عبر انتسغرام، ارفقتها بتعليق مؤثر اشارت من خلاله الى اشتيقاها له وحاجتها الى وجوده بجانبها دائما.

وتفاعل الجمهور مع الصور والفيديوهات التي نشرتها مايا بكثافة، مباركين لها ولخطيبها عقد قرانهما،  ومتمنيين لهما حياة سعيدة معا.

وجاء وفي بعض التعليقات: " ألف مبروك للغوالي و " ألف مبروك الله يتمملكن على خير يارب" و" الله يرحمه والدك".

A post shared by مايا محمد قنوع (@mayakanou._)

 

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