ماريا كاري تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في اليوم نفسه وتعلق: تحطم قلبي

أكدت مجلة "بيبول" وفاة باتريشيا، والدة المغنية الأميركية ماريا كاري وشقيقتها أليسون في نفس اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت.



وفي بيان حصري لمجلة "بيبول"، قالت ماريا كاري: "لقد تحطم قلبي لأنني فقدت والدتي في عطلة نهاية الأسبوع الماضية.. للأسف، في منعطف مأساوي للأحداث، فقدت أختي حياتها في نفس اليوم".

وتابعت: "أشعر بالامتنان لأنني تمكنت من قضاء الأسبوع الماضي مع والدتي قبل وفاتها.. أقدّر حب الجميع ودعمهم واحترامهم لخصوصيتي خلال هذا الوقت العصيب".

هذا ولا تزال أسباب وفاة باتريشيا وأليسون، غير معروفة حتى الساعة.