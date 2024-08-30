باسل خياط يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عائلية داخل منزله الفخم

احتفل الفنان السوري باسل خياط بعيد ميلاده الـ 47 برفقة زوجته ناهد زيدان وابنيهما، واستعرض الهدايا التي تلقاها بهذه المناسبة.

وفي التفاصيل، نشر باسل خياط صورًا من حفل عيد الميلاد على حسابه عبر "إنستغرام"، علق عليها "مملكتي"، في إشارة إلى عائلته، ووضع قلوب حمراء وبيضاء.

وظهر الفنان السوري في الصور، وهو يحمل كعكة عيد الميلاد، ويلتقط الصور التذكارية مع عائلته، وأخرى وهو يطفئ الشموع، وظهرت ابنته "إيزابيل" وهي تطلق البالونات الملونة في الهواء.

ولفت ابن باسل خياط الأنظار ف5ي أحدث ظهور له، حيث كبر وأصبح شابا وسيما.

وتلقى باسل رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور، آملين أن يحمل عامه الجديد مزيدًا من التألق والنجاح في مسيرته الفنية.