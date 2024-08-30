باسل خياط يحتفل بعيد ميلاده بأجواء عائلية داخل منزله الفخم

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A post shared by Bassel Khaiat | باسل خياط (@basselkhaiatofficial)
A post shared by Bassel Khaiat | باسل خياط (@basselkhaiatofficial)
شاركت الممثلة السورية ديمة قندلفت، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو أطلت من خلاله من داخل النادي الرياضي، حيث كانت تقوم ببعض التمارين.
لا يزال اسم الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني هشام حداد وزوجته نتالي زرقا، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر انفصالهما مؤخرا.
نشرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر جو الراسي، ابن الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، وهو يحيي الذكرى الثانية لوفاة والده برفقته والدته جويل حاتم.