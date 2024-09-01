بالفيديو - وفاة مغن وسقوطه على المسرح خلال حفل مباشر

توفي مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب أثناء أدائه في حفل مباشر بعد تعرضه لحالة طبية طارئة، وفقًا لما أعلنته عائلته ومدير أعماله اليوم السبت. وفاة الفنان البالغ من العمر 53 عامًا أثارت موجة من الحزن في عالم الهيب هوب.



وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن سكوب انهار على خشبة المسرح في "هامدن تاون سنتر بارك" بولاية كونيتيكت، وتم نقله إلى المستشفى حيث فشلت محاولات الأطباء لإنعاشه.



يبدو أن الفريق الطبي حاول إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بينما كان الفنان لا يزال على المسرح، وذلك حسب مقطع فيديو للحادث نشره موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير. بعد ذلك، تم نقله من الحفل على نقالة.



وفي منشور على حسابه على إنستغرام، كتبت عائلته: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة الأسطوري والمبدع فاتمان سكوب". وأضافوا: "موسيقاه جعلتنا نرقص ونعيش الحياة بإيجابية".