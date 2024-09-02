ابن كريستينا صوايا وطوني بارود يلفت الأنظار في احدث ظهور له

View this post on Instagram
A post shared by Christina Sawaya (@christinasawayaofficial)
A post shared by Christina Sawaya (@christinasawayaofficial)
تصدر خبر وفاة ملكة جمال لبنان للاغتراب عام 2017، ديما صافي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أعلن مؤخراً عن وفاتها بـ أزمة قلبية مفاجئة لترحل عن الدنيا عن عمر يناهز الـ 30 عاماً.
أعلنت النجمة العالمية أديل، رغبتها في التوقف عن الغناء والابتعاد عن مسيرتها الموسيقية لفترة غير محدودة.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الجدل الذي حصل بينها وبين عدد من متابعيها، بسبب غيابها عن احياء الحفلات ومطالبتهم لها في حفلات يستمتعون معها بأجمل اغنياتها.