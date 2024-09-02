ابن كريستينا صوايا وطوني بارود يلفت الأنظار في احدث ظهور له

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الجدل الذي حصل بينها وبين عدد من متابعيها، بسبب غيابها عن احياء الحفلات ومطالبتهم لها في حفلات يستمتعون معها بأجمل اغنياتها.

