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أول تعليق من عائلة ملكة جمال الاغتراب ديما صافي بعد رحيلها
أول تعليق من عائلة ملكة جمال الاغتراب ديما صافي بعد رحيلها
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أول تعليق من عائلة ملكة جمال الاغتراب ديما صافي بعد رحيلها

فن

2024-09-02 | 09:24
أول تعليق من عائلة ملكة جمال الاغتراب ديما صافي بعد رحيلها
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Aljadeed
أول تعليق من عائلة ملكة جمال الاغتراب ديما صافي بعد رحيلها

تصدر خبر وفاة ملكة جمال لبنان للاغتراب عام 2017، ديما صافي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أعلن مؤخراً عن وفاتها بـ أزمة قلبية مفاجئة لترحل عن الدنيا عن عمر يناهز الـ 30 عاماً.

وفي التفاصيل شكرت عائلة المرحومة في بيان وقالت: "جميع الذين شاركوها مصابها  الأليم، بالوفاة المفاجئة لفقيدتهم المأسوف على شبابها ديما كميل صافي، ملكة جمال الاغتراب لعام  ٢٠١٧، إن في حضورهم التشييع، وإن عبر مشاركتهم في التعازي، او الاتصال من لبنان أو خارجه، او التعبير عن مشاعرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
 كما خصت بالشكر "أبناء الجالية اللبنانية في أبيدجان واهلنا من الجنوب، الذين غمروا الاسرة بمشاعرهم الصادقة والنبيلة،  ومشاركتهم الواسعة لها في هذا المصاب الاليم".
وختم البيان: "إذ تثمن العائلة هذا التضامن الوطني معها، تشكر ايضاً وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كافة، التي نشرت خبر الوفاة بمهنية عالية، وأعرب إعلاميوها عن اسفهم وحزنهم العميقين على رحيل ديما المبكّر. وأخيراً، نشكر اهالي بلدتنا باتر و البلدات والقرى التي شاركتنا  المصاب الاليم. ونتمنى للجميع دوام الصحة والعافية والعمر الطويل لهم ولعائلاتهم" .

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