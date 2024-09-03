وفاة مخرج لبناني شهير بعد صراع مع المرض

المخرج الراحل ايلي سعادة قدم للتلفزيون وتحديداً تلفزيون لبنان أهم وأبرز المسلسلات الدرامية المميزة، لاسيما التي كانت من بطولة زوجته الممثلة والإعلامية الراحلة نهى الخطيب التي سبقته في الرحيل.وكانت ابرز الاعمال الدرامية: "غرباء" و"مياسة" و"القيد" و"حنين" و"النهر"، "لمن تغني الطيور"، "الهاجس"، "شهيرات في الحب" و"الجوال" وغيرهم، حيث تولى اخراج هذه الاعمال لشريكة حياته.الى ذلك، قدم المخرج الراحل مجموعة واسعة من المسلسلات بالاسود والابيض للفنانة سميرة توفيق، وبالالوان الى الفنانة وردة الجزائرية بالإضافة الى الممثلات وفاء طربيه، سميرة بارودي وإلسي فرنيني ونخبة كبيرة من نجوم الشاشة، نذكر منهم: احسان صادق، انطوان كرباج ، جهاد الاطرش، عبد المجيد مجذوب وآمال العريس، لمياء فغالي، جورجت النابلسي وشكيب خوري، محمد الكبي، عماد فريد، وفاء شرارة وسمير شمص، منير كسرواني، منى طايع، زكريا عرداتي، نبيل ابو مراد وغيرهم.المخرج ايلي سعادة الذي غاب عن الاخراج مع مرض زوجته ثم وفاتها، عانى المرض في أيامه الأخيرة؛ وقد كرمه منذ أشهر وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وتسلّمت الدرع ابنته ندى بالنيابة عنه، كما كرمه تلفزيون لبنان بحلقة مشتركة مع زوجته في برنامج "ألبوم الاصالة" والتي سيعيد عرضها قريباً، من اعداد وتقديم الزميل في "الوكالة الوطنية للاعلام" روبير فرنجية.