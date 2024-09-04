ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا نسخة طبق الأصل عن ملكة جمال لبنان السابقة

ولا تزال ندى كوسا تلفت الانظار بجمالها الناعم وبابتسامتها اللافتة، خصوصا انها تتمتع بملامح رائعة أهلتها ان تكون فعلها ملكة للجمال وان تمثل بلدها في المسابقات العالمية، إلا أن عدد من المتابعين لاحظوا ان ندى تشبه الى حد بعيد، ملكة جمال لبنان السابقة سالي جريج التي انتخبت ملكة في عام 2014، حيث قارن المتابعون بين صور ندى وسالي واكدوا على الشبه الكبير بينهما.