فيديو لـ كريستينا صوايا يضعها في موقف محرج

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A post shared by Christina Sawaya (@christinasawayaofficial)
A post shared by Christina Sawaya (@christinasawayaofficial)
أثارت الفنانة اللبنانية مي حريري حالة من الجدل بيم المتابعين بعد نشرها صورة لفتت فيهم الأنظار، حيث ظهر التغير على ملامحها وبدت أصغر سنا.
احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد زواجها العاشر من رجل الأعمال داني متري.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احدث ظهور لها من العاصمة السعودية، الرياض.