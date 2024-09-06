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فيديو لـ كريستينا صوايا يضعها في موقف محرج
فيديو لـ كريستينا صوايا يضعها في موقف محرج
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فيديو لـ كريستينا صوايا يضعها في موقف محرج

فن

2024-09-06 | 08:49
فيديو لـ كريستينا صوايا يضعها في موقف محرج
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Aljadeed
فيديو لـ كريستينا صوايا يضعها في موقف محرج

انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا خلال قضاء وقتها على المسبح.

وظهرت كريستينا في الفيديو بإطلالة جريئة، حيث اطلت على المتابعين بلباس البحر، وكانت تحتسي المشروب، الامر الذي عرضها لموجة كبيرة من الانتقادات، اذ اعتبر المتابعون ان اطلالتها لا يجب ان تنتشر على مواقع التواصل وما تقوم به غير لائق.

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