فيديو لـ كريستينا صوايا يضعها في موقف محرج

وظهرت كريستينا في الفيديو بإطلالة جريئة، حيث اطلت على المتابعين بلباس البحر، وكانت تحتسي المشروب، الامر الذي عرضها لموجة كبيرة من الانتقادات، اذ اعتبر المتابعون ان اطلالتها لا يجب ان تنتشر على مواقع التواصل وما تقوم به غير لائق.