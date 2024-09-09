خطيبة ابن ايلي صعب تلفت الأنظار بجمالها في احدث ظهور

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A post shared by جو معوّض Joe Mouawad (@lebanesebeautyqueens)
A post shared by جو معوّض Joe Mouawad (@lebanesebeautyqueens)
تصدر اسم الممثل السوري عبد المنعم عمايري، واسم طليقته الممثلة السورية امل عرفة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد الحديث عن زواج أمل وردة فعل عبد المنعم التي فاجأت الجميع.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مفطع فيديو لتاليا، ابنة الممثل طوني عيسى، عبر انستغرام ظهرت فيه بكل لطافة وعفوية ونجحت من خلاله بلفت انتباه الجمهور.
شارك الفنان اللبناني راغب علامة مع متابعيه عبر انستغرام، صورة تجمعه بالممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والطبيب إيلي فارس.