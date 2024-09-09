خطيبة ابن ايلي صعب تلفت الأنظار بجمالها في احدث ظهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، مجموعة صور على انستغرام، توثق الأجواء الرومانسية بين سيليو إبن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وخطيبته الأردنية زين قطامي.

