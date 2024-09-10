القبض على سعد الصغير وبحوزته الممنوعات وهذا ما كشفه خلال التحقيق

وأفادت السلطات أنه خلال تفتيش الفنان سعد الصغير في مطار القاهرة، تم العثور على عدد من المواد المخدرة المدرجة في جداول المخدرات المصرية المحظورة، والممنوع تداولها، كما أوضحت سلطات المطار لمصادر صحفية مصرية، أن الفنان سعد الصغير اعترف بحيازته لهذه المواد بقصد التعاطي وليس الاتجار، حيث كانت تشمل سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا، الذي يُمنع تداوله في مصر، وقال إنه لا يعلم أن هذه المواد محظور تداولها في مصر.وفي السياق، علم موقع "فوشيا" أن سعد الصغير ما زال حتى الآن في مطار القاهرة، حيث قام عدد من رفقائه باستدعاء محامٍ ليكون بجواره أثناء تحويله إلى النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق.وأشارت المصادر إلى أن الفنان سعد الصغير نفى علمه بما تحتويه السجائر الإلكترونية، مشددًا على أنه لا يجيد القراءة والكتابة العربية والإنجليزية، وأن ما تحتويه السجائر مدون عليها باللغة الإنجليزية.