لقطات رومانسية لـ كندا علوش و عمرو يوسف على شاطئ البحر بعد علاجها من مرض السرطان

وتفاعل الجمهور وبعض زملاء كندة من المشاهير مع الصورة، مثنيين على علاقة الثنائي، ومشيرين الى ان وجه كندة المشرق يؤكد انها باتت في حال افضل بعد رحلة علاجها من السرطان.



وجاء في بعض التعليقات: " شفتى اديكى عديتى وخفيتى واحلويتى اكتر م الاول .. علشان انتى جميلة من برة وجوة وأكيد ربنا بيحبك”، و" الحمدلله عسلامتك استاذة كندة والله قدر ولطف وما عقلبك شر".

في حين علق آخرون على جمال الثنائي معا متمنيين لهما دوام السعدة، اذ كتبوا: " ما احلاكم الله يخليكم لبعض ويشفيكي ويعافيكي يارب" و جمالهم لايوصف .. هكذا يجذبنا الصدق والحب .. كونا معا دائما يااحبائي" و " الله يخليكم لبعض بالحب والسعادة".