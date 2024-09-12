نقابة الفنانين السوريين تكرم شكران مرتجى وسوزان نجم الدين ولهاذا السبب غابت صفاء سلطان

يأتي هذا القرار تقديرًا لمسيرة هؤلاء الفنانات الفنية الحافلة بالإنجازات، ودورهن الكبير في إثراء الساحة الفنية السورية.

وتلقت النجمات رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والجمهور بهذه المناسبة، وأكدوا أنهن يستحقن هذه المنحة، نظرًا إلى المسيرة الفنية الحافلة التي قدمنها خلال مشوارهن على مدار 30 عامًا تقريبًا في الدراما السورية والعربية

وأعربت صفاء سلطان عن سعادتها بهذه المنحة، موجهة رسالة عبر حسابها في "إنستغرام" قالت فيها: "بلدي الثاني والروح لحياتي ومن صنعت صفاء سلطان، ولم تبخل يوما واحدا عن أنها تقدمني بأحلى صورة واتعلمت منها، ومن شعبها الراقي المحبة والاحترام والصلابة والصبر والإيمان بالموهبة الربانية".

وأضافت: " للأسف ما قدرت كون بهاد الاحتفال يلي بيعنيني جدا لظروف خارجة عن إرادتي… ختامًا بدي قول بحبك سوريا أرض وسما وهوا وبحر… اليوم أنا عضوة في نقابة الفنانين السوريين وافتخر".