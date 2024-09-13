نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها بالقبلات والاحضان.. لحظات رومانسية جمعتهما

وفي التفاصيل، بدت نادين بغاية السعادة في مقاطع الفيديو التي شاركتها من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، كما ظهرت وهي ترقص إلى جانب خطيبها وتحتضنه.

وكشفت بعض مقاطع الفيديو التي شاركتها نادين ملامح كعكة عيد الميلاد، إذ جاءت باللونين الأبيض والأسود، فيما كُتب عليها باللون الذهبي: "عيد ميلاد ناريغ".

كما انتشر فيديوهات من الاحتفال حيث ظهرت نادين وهي ترقص وتقبل ناريغ برومانسية وتحتضنه.