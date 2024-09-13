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نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها بالقبلات والاحضان.. لحظات رومانسية جمعتهما
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها بالقبلات والاحضان.. لحظات رومانسية جمعتهما
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نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها بالقبلات والاحضان.. لحظات رومانسية جمعتهما

فن

2024-09-13 | 04:22
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها بالقبلات والاحضان.. لحظات رومانسية جمعتهما
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Aljadeed
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها بالقبلات والاحضان.. لحظات رومانسية جمعتهما

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم​ بعيد ميلاد خطيبها ناريغ ناربيكيان، بحضور النجوم وأصدقائها المقرّبين كان من بينهم مصمم الأزياء زهير مراد.

وفي التفاصيل، بدت نادين بغاية السعادة في مقاطع الفيديو التي شاركتها من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، كما ظهرت وهي ترقص إلى جانب خطيبها وتحتضنه.

وكشفت بعض مقاطع الفيديو التي شاركتها نادين ملامح كعكة عيد الميلاد، إذ جاءت باللونين الأبيض والأسود، فيما كُتب عليها باللون الذهبي: "عيد ميلاد ناريغ".

كما انتشر فيديوهات من الاحتفال حيث ظهرت نادين وهي ترقص وتقبل ناريغ برومانسية وتحتضنه.

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