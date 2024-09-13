كاردي بي تعلن ولادة طفلها الثالث.. هكذا بدا

وفي التفاصيل، كشفت كاردي بي أن طفلتها ولدت في السابع من أيلول/سبتمبر الحالي، إذ أرفقت الصورة التي نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام" بتعليقٍ جاء فيه: أجمل شيءٍ صغير.
كما كشفت مغنية الراب الأمريكية أنها أنجبت فتاة، وذلك من خلال الملابس ذات اللون الوردي التي كانت ترتديها الصغيرة في الصور.
وأشارت التقارير إلى أن زوجها أوفسيت كان موجودًا وقت ولادة الطفلة، رغم استمرار الزوجين المضي قدمًا في طلاقهما.
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A post shared by Cardi B (@iamcardib)
A post shared by Cardi B (@iamcardib)
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