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كاردي بي تعلن ولادة طفلها الثالث.. هكذا بدا
كاردي بي تعلن ولادة طفلها الثالث.. هكذا بدا
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كاردي بي تعلن ولادة طفلها الثالث.. هكذا بدا

فن

2024-09-13 | 10:41
كاردي بي تعلن ولادة طفلها الثالث.. هكذا بدا
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Aljadeed
كاردي بي تعلن ولادة طفلها الثالث.. هكذا بدا

رزقت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي بطفلها الثالث، إذ شاركت صورةً له وهي تحتضنه بعد الولادة، إلى جانب صور أخرى، وثقت فيها أجواء الولادة.

وفي التفاصيل، كشفت كاردي بي أن طفلتها ولدت في السابع من أيلول/سبتمبر الحالي، إذ أرفقت الصورة التي نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام" بتعليقٍ جاء فيه: أجمل شيءٍ صغير.

كما كشفت مغنية الراب الأمريكية أنها أنجبت فتاة، وذلك من خلال الملابس ذات اللون الوردي التي كانت ترتديها الصغيرة في الصور.

وأشارت التقارير إلى أن زوجها أوفسيت كان موجودًا وقت ولادة الطفلة، رغم استمرار الزوجين المضي قدمًا في طلاقهما.

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