نضال الاحمدية في اقوى رد على حسام جنيد

🚨#نضال_الاحمدية: هيداك القرْم بيقول فنانين لبنان لوما سوريا…نحنا بحرب وجود وكل فنان بيضل صامت يعني حْاين !pic.twitter.com/eBIsE9rkFh — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) September 15, 2024

الجديد في الموضوع هو رد الإعلامية اللبنانية نضال الاحمدية على كلام حسام جنيد، إذ انفعلت بشدة بسبب تصريحات الأخير، وقالت في احدى المقابلات التلفزيونية: "هيداك القزم بيقول فناني لبنان لو ما سوريا ما بينوا، وكنتوا محتلين لبنان من 1970 للـ 2005.. عم تاكلونا لحم وترمونا عضم، بس خيي شي بدي قلك".وتابعت: "متل ما باسم ياخور، الفنان الكبير، قال بكل بساطة ما بيهمه لبنان بس بتهمه سوريا، فاسمحولنا ما بتهمونا ولا نتفه، ما بتهمني سوريا بيهمني لبنان، متل الوطنية اللي عند الفنان السوري، نحنا كمان عنا وطنية".هذا وتوجهت نضال الاحمدية الى الفنانين اللبنانيين بالقول: "ليش خجلانين؟ ليش خايفين؟ مش قادرين تستغنوا عن كم Fan وتدافعوا عن وطنكم؟ نحن بحرب وجود وحرب هوية، مش تطلع تقلي الارزة وما الارزة، سد نيعك".وختمت نضال الاحمدية كلامها بالقول: "كل فنان بيضل صامت هالصمت المريب، يعني حقير وخاين"، بس المصيبة انو نحنا ما عنا فنانين بيجرأوا يدافعوا عن وطنن.. كلكن الساكتين بلا شرف وبلا كرامة".