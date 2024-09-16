ترامب يهاجم تايلور سويفت.. وجه لها رسالة قاسية والسبب ؟

وفي التفاصيل، عبّر ترامب عن غضبه في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث"، حيث كتب بالأحرف الكبيرة "أنا أكره تايلور سويفت"، ما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وكانت قد عبّرت تايلور سويفت عن دعمها العلني لكامالا هاريس عبر حسابها على "إنستغرام"، الذي يتابعه نحو 284 مليون شخص .