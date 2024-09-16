ترامب يهاجم تايلور سويفت.. وجه لها رسالة قاسية والسبب ؟
هاجم الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، المغنية الشهيرة تايلور سويفت، بعد إعلانها دعمها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات المقبلة.
وفي التفاصيل، عبّر ترامب عن غضبه في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث"، حيث كتب بالأحرف الكبيرة "أنا أكره تايلور سويفت"، ما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا وكانت قد عبّرت تايلور سويفت عن دعمها العلني لكامالا هاريس عبر حسابها على "إنستغرام"، الذي يتابعه نحو 284 مليون شخص.