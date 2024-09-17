دانييلا رحمة تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور .. اليكم ماذا فعلت

وفي وقت سابق، نشرت دانييلا مقاطع أخرى من داخل منزلها، حيث ظهر زوجها الفنان ناصيف زيتون وهو يحضر الفلافل تحت المطر، مما أضفى لمسة مرحة وحميمية على الأجواء.
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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
بعد انتشار شائعات حول تدهور حالتها الصحية، قامت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف بمشاركة مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" لطمأنة محبيها، مؤكدة أنها بصحة جيدة.
تصدر أبناء الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الواجهة في الفترة الأخيرة، بعد عودتهم للظهور على مواقع التواصل، وذلك قبل ظهورهم في صورة جماعية نادرة مؤخراً، مع شقيقتهم تيا.
نشرت عارضة الأزياء التونسيّة ريم السعيدي، زوجة مُقدّم البرامج اللبناني وسام بريدي، على حسابها عبر انستغرام، فيديو رومانسيّ جمعهما، حيث عمدت الى طبع قبلة على خد زوجها، ليقوم هو بتقبيلها ايضا.