سيرين عبد النور تعلق على الحدث الامني الاخير: الحزن مالي القلب

سلسلة من الانفجارات المتزامنة نتيجة تفجير أجهزة اتصال لاسلكية «بيجر» اجتاحت مناطق متفرقة في لبنان بعد ظهر أمس،، تاركة خلفها صدىً مدوياً تردد في أرجاء العالم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعل ومن بينهم نجوم الفن مع هذا الحدث الاليم معربين عن حزنهم لما حدث.

وفي التفاصيل نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة لها وكأن الدمعة في عينها وعلقت قائلة:

الحزن مالي القلب والروح الله يحمي لبنان والشعب اللبناني من كل حقد واستفزاز لبنان لا يريد الحرب بل السلام والأمان.