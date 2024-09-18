الجديد تعرض الحلقة الثالثة من البرنامج الوثائقي الاجتماعي قصص حقيقة

عُرض يوم أمس الثلاثاء الحلقة الثالثة من برنامج "قصص حقيقية" على قناة الجديد "Special Content"، على يوتيوب.



وتناولت الحلقة الجديدة قصة حياة السيدة هند الحسنية، التي تعمل على طرد الأرواح الشريرة وتساعد الأشخاص على الشفاء والعلاج عن طريق ما تسميه بـ "الروحانيات".

وخلال عملها كـ عالمة روحانية تعاملت هند الحسنية مع الكثير من الحالات المثيرة للدهشة، وخلال الحلقة روت لنا تجربتها مع هذا العالم، وأغرب القصص التي قد تسمعونها لأول مرة.

"قصص حقيقية" برنامج وثائقي اجتماعي من إعداد وتنفيذ: بشرى الدعاس، تصوير وإخراج: ريان الحاج، ويعرض أسبوعياً كل يوم ثلاثاء عند الساعة التاسعة مساءً عبر قناة الجديد "Special Content" على يوتيوب، ومنصات الجديد المختلفة من سناب شات، تيك توك، انستغرام وفيسبوك.

ويتناول البرنامج القصص الإنسانية، إذ يعرض في كل حلقة شخصية معينة من حياتنا بكل ما مرت به من صعوبات وتحديات، حتى تحقيق الإنجازات.