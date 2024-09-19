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وفاة والد كارين رزق الله وهي تنعاه بكلمات مؤثرة
وفاة والد كارين رزق الله وهي تنعاه بكلمات مؤثرة
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وفاة والد كارين رزق الله وهي تنعاه بكلمات مؤثرة

فن

2024-09-19 | 09:18
وفاة والد كارين رزق الله وهي تنعاه بكلمات مؤثرة
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Aljadeed
وفاة والد كارين رزق الله وهي تنعاه بكلمات مؤثرة


تصدر اسم الفنانة اللبنانية كارين رزق الله ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اعلنت عن وفاة والدها بشكل مفاجئ عبر حساباتها في مواقع السوشيال ميديا.

وفي التفاصيل، نشرت كارين رزق الله صورة عبر حسابها الخاص في "انستغرام" صورة نعت فيها والدها فرنسوى ادمون رزق الله قائلة: "ارقد بسلام يا ابي".
كما نشرت كارين صورة النعوة عبر خاصية الستوري جاء فيها: الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية نهار الخميس الواقع في 19 ايلول 2024 متمما واجباته الدينية. ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار السبت الواقع في كنيسة مار يوحنا – الحمصية.
وتقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشر قبل الظهر ولغاية موعد الدفن. ويوارى الثرى في مدافن العائلة في صيدا.
ونهار الاحد الجاري في صالون كنيسة مار شربل – ذوق مصبح –ادونيس من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساء.
وانهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا الرحمة للراحل ومتمنين لكارين الصبر.

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