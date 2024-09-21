نجمة حب اعمى تكشف عن جنس جنينها في احدث ظهور لها

وفي التفاصيل، فقد ظهرت النجمة التركية بفستان طويل من احدى المناسبات برز تاريس جسدها وبطنها المنتفخ ويقال أنها حامل بـ ولد.
ولاقت هذه الصور تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها، وعلى بعضهم بطرقة طريفة، إذ قال: “كل الأتراك حوامل.. شو في؟”.
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