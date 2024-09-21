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نجمة حب اعمى تكشف عن جنس جنينها في احدث ظهور لها
نجمة حب اعمى تكشف عن جنس جنينها في احدث ظهور لها
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نجمة حب اعمى تكشف عن جنس جنينها في احدث ظهور لها

فن

2024-09-21 | 09:44
نجمة حب اعمى تكشف عن جنس جنينها في احدث ظهور لها
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Aljadeed
نجمة حب اعمى تكشف عن جنس جنينها في احدث ظهور لها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لـ بطلة مسلسل حب أعمى الممثلة التركية ميليسا باموك وهي في مراحل متقدمة من الحمل.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت النجمة التركية بفستان طويل من احدى المناسبات برز تاريس جسدها وبطنها المنتفخ ويقال أنها حامل بـ ولد.

ولاقت هذه الصور تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها، وعلى بعضهم بطرقة طريفة، إذ قال: “كل الأتراك حوامل.. شو في؟”.

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