سوزان نجم الدين تلتقي جورج وسوف: بيشبه كل حدا فينا وبيشبه سوريا

بكلمات مؤثرة، تغزّلت الممثلة السورية سوزان نجم الدين بـ سلطان الطرب جورج وسوف وتحدثت عن مشاعرها تجاهه.



وفي منشور شاركته سوزان نجم الدين على حسابها عبر "إنستغرام"، عنوانه "في حب أبو وديع"، أرفقت معه صورة تجمعهما على هامش حفله الأخير في دمشق، وعلقت عليها بالقول: "أنا ما بشوفو نجم، لأنو النجم بيلمع بمطرح وبينطفي بمطرح تاني، وهوي بعمرو ما انطفى".

ولفتت سوزان نجم الدين في منشورها إلى ان لدى جورج وسوف القدرة على أن يسحرك عندما تجلس معه، فقالت: "بتقعد معو.. بيسحرك.. بهيمن عليك بتحسو وكأنو لابسك.. لما بيحكي معك بيملكك بيخطفك بيسرقك حتى من حالك.. فكيف لما بغني؟".

وأضافت سوزان نجم الدين أن جورج وسوف يستطيع أن يضحكك ويبكيك وأن يدخل إلى أعماق مشاعرك، وقالت إن جورج وسوف يشبه سوريا، وبقي صامداً وصابراً وقوياً مثل جبل قاسيون الذي لم تهزّه الرياح رغم قوتها، خاتمة منشورها بالقول: "حبيناه كتير وعشقناه وكبرنا معو، وكبرو العشاق وتابو، بس نحنا شبنا وما تبنا".

هذا وكانت الممثلة السورية سوزان نجم الدين قدّمت سلطان الطرب جورج وسوف بالكلمات المؤثرة ذاتها التي نشرتها على "إنستغرام"، وذلك في مستهل حفله الذي أقيم قبل أيام في العاصمة السورية دمشق، والذي قدّم فيه باقة من أغانيه الشهيرة القديمة والجديدة لجمهوره.