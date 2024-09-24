نجمة لبنانية شهير توثق تعرّض منطقتها للعدوان "الاسرائيلي"

استهدف الطيران الاسرائيلي صباح يوم أمس الاثنين مناطق عدة في الجنوب اللبناني، وكان أبرزها بناية سكنية في الشارع العريض في الحوش قرب مدينة صور مما ادى الى دمار كبير واصابات هائلة .

وفي التفاصيل، تأُثرت الفنانة اللبنانية دجى حجازي بسبب العدوان الإسرائيلي على منطقتها، ونشرت صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، ووثقت دجى من خلال الصورة الدمار الكبير الذي لحق بمنطقة الحوش في صور جراء استهدافها من قبل العدو الإسرائيلي.

وعلقت دجى على الصورة بكلمات مؤثرة حيث قالت: "هالمنطقة يلي عشت فيا طفولتي بعدني بذكر لما كنت انزل والعب مع الجيران وروح عالدكانة كل يوم الساعة 5".

وأضافت دجى بكلمات مؤثرة: "بعدني بذكر ريحة الشارع ريحة ورد. كنت حب اقعد عالبلكون وشوف بحر صور. الله يكون بعون أهل الجنوب أهل العزة والكرم".