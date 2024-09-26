فنانة شهيرة تخسر اقرباءها في العدوان الإسرائيلي على لبنان

فقدت الممثلة المصرية شيرين أبو العز، عدداً من أقاربها من آل عمرو، في بلدة المعيصرة في كسروان، خلال الأحداث في لبنان.



وأعلنت شيرين عن فقدها لعائلة كاملة من أقاربها، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ شاركت متابعيها منشورا تضمن صور لأفراد العائلة، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "شهداؤنا وأطفالنا آل عمرو.. بغارة أمس".

هذا وكانت شيرين قد كشفت أمس، بعد الغارة التي استهدفت المعيصرة في لبنان، عن أن عددا من أقاربها كانوا يتواجدون في المكان، وكتبت عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية: "يا ربي دخيلك مش عم بعرف أوصل لشي يطمني عنن".