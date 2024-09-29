كارمن بصيبص تعلن حملها بطفلها الأول بعد 8 سنوات من الزواج

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A post shared by Carmen Bsaibes كارمن بصيبص (@carmenbsaibes)
A post shared by Carmen Bsaibes كارمن بصيبص (@carmenbsaibes)
تفاعل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين اللبنانيين والعرب، مع خبر ارتقاء الأمين العام للحزب السيد حسن، بعد استهداف إسرائيلي خلال تواجده في الضاحية الجنوبية لـ بيروت.
اضطر الفنان اللبناني جاد شويري، لترك منزله الكائن في بيروت واللجوء الى مكان آخر، بعد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مختلف المناطق اللبنانية والتي تسفر عن سقوط عدد كبير من المواطنين، ناهيك عن الاضرار الجسيمة بالمنازل والسيارات.
نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله الذي قضى باستهداف صهيوني.