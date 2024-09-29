كارمن بصيبص تعلن حملها بطفلها الأول بعد 8 سنوات من الزواج

وفي التفاصيل، نشرت كارمن على حسابها صورة حديثة لها، ظهرت فيها بمراحل متقدمة من الحمل، اذ ارتدت فستانا ضيقا باللون الأسود، وارفقت الصورة بتعليق باللغة الإنكليزية، توجهت في بدايته الى أمهات لبنان، اذ قالت بما معناه: "إلى كل الأمهات اللبنانيات اللواتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بألمكن أكثر عمقًا"، خصوصا ان اعلان كارمن خبر حملها تزامن مع الأوضاع الصعبة التي يمر فيها لبنان، في ظل تزايد حدة التوترات.