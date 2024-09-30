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أبناء رامي عياش يؤمنون المواد الغذائية لـ النازحين اللبنانيين
أبناء رامي عياش يؤمنون المواد الغذائية لـ النازحين اللبنانيين
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أبناء رامي عياش يؤمنون المواد الغذائية لـ النازحين اللبنانيين

فن

2024-09-30 | 12:15
أبناء رامي عياش يؤمنون المواد الغذائية لـ النازحين اللبنانيين
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Aljadeed
أبناء رامي عياش يؤمنون المواد الغذائية لـ النازحين اللبنانيين

شارك الفنان اللبناني رامي عياش، مع جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو وثق من خلاله قيام زوجته مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش وابنائه ارام وايانا والارا، خلال قيامهم بجمع المواد لغذائية لتقديمها كمساعدات للنازحين اللبنانيين، بمبادرة من جمعية عياش للطفولة.

وارفق الفيديو بأغنية "انا لبناني" لـ رامي عياش، كما شارك الأخير الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، وعلق عليه بالقول: "لبنان قلبي التاني".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث اثنوا على هذه الخطوة الإنسانية اللافتة التي قام بها رامي عياش وابناءه وجمعيته عياش للطفولة.

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