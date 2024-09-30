أبناء رامي عياش يؤمنون المواد الغذائية لـ النازحين اللبنانيين

وارفق الفيديو بأغنية "انا لبناني" لـ رامي عياش، كما شارك الأخير الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، وعلق عليه بالقول: "لبنان قلبي التاني".وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث اثنوا على هذه الخطوة الإنسانية اللافتة التي قام بها رامي عياش وابناءه وجمعيته عياش للطفولة.