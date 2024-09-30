أبناء رامي عياش يؤمنون المواد الغذائية لـ النازحين اللبنانيين

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A post shared by جمعية عياش الطفولة (@ayachaltofoula)
A post shared by جمعية عياش الطفولة (@ayachaltofoula)
نعت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد استشهاده في غارة اسرائيليلة.
اثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي غنى غندور، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الأخيرة حول النازحين اللبنانيين الذين اضطروا لترك بيوتهم بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على مختلف المناطق اللبنانية.
خبر سار شاركته الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، حيث أعلنت لأول مرة عن حملها بطفلها الأول بعد زواج لمدة 8 سنوات.