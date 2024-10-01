مهيرة عبد العزيز بتعليق مؤثر حول احداث لبنان: بحب شعبه وبحترم قوته وصبره

وفي التفاصيل، قالت مهيرة: "أنا مش لبنانية .. بس لبنان جزء مني.. كتار ما بيعرفوا علاقتي الوطيدة بهالبلد وقد ايه بحس بالانتماء له.. أنا واخواتي درسنا بمدرسة لبنانية هون بـ دبي.. كنا لما ندعي اول خطوة بالمدرسة نقلب ونصير نحكي لبناني مع بعض.. تربيت على الاكل اللبناني والحضارة اللبنانية واكيد تعلمت اللهجة".
وتابعت: "كبرت وتجوزت لبناني.. وخلفت بنت وصارت لبنانية.. تجوزت بقصر سرسق بلبنان.. وجهزت عرسي بفندق لو جراي.. اشتغلت بمكتب ام بي سي ببيروت بزوق مكايل ٤ سنين.. كنت موجودة وقت الربيع اللبناني ب ٢٠١٨ ووقت كورونا ب ٢٠٢٠ واضطريت اترك البلد بس رجعت".
وختمت كلامها بالقول: "بحب لبنان.. بحب شعبه.. وبحترم قوته وصبره.. ايه.. أنا مني لبنانية المولد او الجنسية.. بس لبنان عايش بقلبي وروحي".