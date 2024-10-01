مهيرة عبد العزيز بتعليق مؤثر حول احداث لبنان: بحب شعبه وبحترم قوته وصبره

صدر، في الساعات القليلة الماضية، قرار القيادة الإسرائيلية بعد اجتماع في الكابينيت الذي صادق على عملية برية محدودة تستهدف البنى التحتية التابعة للحزب داخل الأراضي اللبنانية، فبدأ الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عملية عسكرية برية في لبنان، بعد أيام من شن غارات جوية دامية.

