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العدو الاسرائيلي يدمر منزل معين شريف في الضاحية وهو يعلق: فدا روح السيد
العدو الاسرائيلي يدمر منزل معين شريف في الضاحية وهو يعلق: فدا روح السيد
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العدو الاسرائيلي يدمر منزل معين شريف في الضاحية وهو يعلق: فدا روح السيد

فن

2024-10-02 | 06:30
العدو الاسرائيلي يدمر منزل معين شريف في الضاحية وهو يعلق: فدا روح السيد
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Aljadeed
العدو الاسرائيلي يدمر منزل معين شريف في الضاحية وهو يعلق: فدا روح السيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يُظهر الفنان اللبناني معين شريف خلال تواجده في الضاحية الجنوبية لـ بيروت، امام منزله الذي دمره العدو الاسرائيلي بالكامل بعد استهداف الضاحية أمس.

وظهر معين شريف في الفيديو متأثرا، إلا أنه شكر الله على ان جميع افراد عائلته بخير وكانوا قد تركوا المنزل قبل الاستهداف، لافتا الى ان كل شيء يُعوّض، وعلق: "كنا نقول فدا السيد، هلق منقول فدا روح السيد".
 

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