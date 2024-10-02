العدو الاسرائيلي يدمر منزل معين شريف في الضاحية وهو يعلق: فدا روح السيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يُظهر الفنان اللبناني معين شريف خلال تواجده في الضاحية الجنوبية لـ بيروت، امام منزله الذي دمره العدو الاسرائيلي بالكامل بعد استهداف الضاحية أمس.

