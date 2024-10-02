العدو الاسرائيلي يدمر منزل معين شريف في الضاحية وهو يعلق: فدا روح السيد

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A post shared by Annahar (@annaharnews)
A post shared by Annahar (@annaharnews)
ساهمت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا، ابنة بلدة رحبة العكارية، في مبادرة لتقديم الوجبات الساخنة للعائلات النازحة من الجنوب والبقاع وضواحي بيروت.
شكر الفنان اللبناني راغب علامة الامارات العربية المتحدة على ارسالها المساعدات للشعب اللبناني.
كتبت الفنانة اللبنانية اليسا تعليقا على الاخبار حول دخول جيش العدو الاسرائيلي البري الى لبنان: " أملنا الوحيد الجيش اللبناني ولا احد غير الجيش اللبناني الله يحمي لبنان وشعبو".